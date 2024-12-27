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Münbiç'te Bombalı Araçlı Terör Salgınında Sarsıcı Gelişme

Münbiç'te bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi gelmedi. Saldırıyı PKK/YPG'li teröristler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:24
Münbiç'te Bombalı Araçlı Terör Salgınında Sarsıcı Gelişme

Münbiç'te Terör Salgını: Bombalı Araçla Saldırı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun sonuçlarıyla ilgili önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Olayın Detayları

9 Aralık'tan itibaren terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç ilçe merkezinde, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu düzenlenen saldırı, ilçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde gerçekleşti. Saldırı sonrasında henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında bir bilgi paylaşılmamıştır.

SMO kaynaklarına göre, bu saldırının arkasında yine PKK/YPG unsurlarının bulunduğu vurgulanmaktadır. 20 Aralık'tan bu yana, terör örgütü unsurları, ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine karşı saldırılarını artırmış durumdadır.

Baskı ve Tehditler Artıyor

Teröristler, Grad füzeleri gibi ağır silahlar kullanarak, Münbiç’in altındaki tünellerden çıkış yaparak ani saldırılar düzenleme amacı gütmektedir. Bu durum, bölgedeki güvenlik tehdidinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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