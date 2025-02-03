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Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:20
Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Münbiç İlçesinde Terör Saldırısı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, 14 sivilin hayatını kaybetmesine ve 15 sivilin yaralanmasına neden olan bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Olay, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde, bomba yüklü bir aracın infilak etmesiyle gerçekleşti.

Saldırı Sonrası Durum

Saldırıda yaralanan sivillerin, çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmamakla birlikte, yerel güvenlik güçleri, eylemin PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, SMO (Suriye Milli Ordusu) güçleri, 9 Aralık 2024 tarihinde Münbiç'i teröristlerden temizlemişti. Bu son olay, bölgedeki güvenlik sorunlarına bir kez daha dikkat çekiyor.

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