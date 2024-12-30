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Münbiç'te Çatışma: Suriye Milli Ordusu PKK/YPG ile Mücadele Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak bölgedeki güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:02
Münbiç'te Çatışma: Suriye Milli Ordusu PKK/YPG ile Mücadele Ediyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Teröristlerle Çatışıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle yoğun çatışmalar yürütmektedir.

PKK/YPG'nin Saldırıları

20 Aralık'tan bu yana, PKK/YPG'li teröristler, Münbiç'in dış kesimindeki Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı çevresine düzenli saldırılar gerçekleştirmektedir.

SMO'nun Yanıtı

9 Aralık tarihinde etkin bir şekilde Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO, bu tarihten sonra teröristlerin artan saldırılarına karşılık vererek bölgedeki güvenliği koruma çabasını sürdürmektedir.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç...

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç...

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin dış kesimlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

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