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Münbiç'te Çocuklar Öcalan'ın Posterini Yerlerde Sürükledi

Münbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Çocuklar, Öcalan'ın posterini yerlerde sürükledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:05
Münbiç'te Çocuklar Öcalan'ın Posterini Yerlerde Sürükledi

Münbiç'teki Zafer: Çocuklar Terör Sembollerini Yerlerde Sürükleyerek İsyan Diledi

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün işgalinde bulunan Münbiç'i kurtarmasıyla birlikte, bölgede yaşananları gözler önüne serdi. Kurtarılmanın ardından Münbiçli çocuklar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini yerlerde sürükleyerek isyanlarını dile getirdi.

Terör Sembollerinin İmha Süreci

Münbiç, teröristlerden temizlendikten sonra, halk, bölgeye asılan PKK paçavralarını indirme ve imha etme sürecine hız kazandırdı. Çocukların, Öcalan’ın posterini ayaklarıyla yerlerde sürüklemesi, terör örgütünün bölgedeki etkisinin ne denli azaldığını simgeliyor.

Operasyonun Detayları

Bugün gerçekleştirilen operasyonda, Münbiç ilçesi, PKK/YPG işgalinden kurtarılırken, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası temizlendi. İlçede devam eden mayın ve bombalı tuzaklama arama faaliyetleriyle birlikte, tünellere saklanan bazı teröristlerin de temizlenmesi amaçlanıyor.

Münbiç'in Önemi

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıllardır işgal ettiği kritik bir bölgeydi. 1 Aralık’ta başlatılan operasyonun ilk gününde, Tel Rıfat ilçe merkezi de kurtarılmıştı.

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