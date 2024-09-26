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Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem

Münbiç'te öğrenciler, PKK/YPG'nin uyguladığı müfredata tepki gösterdi ve protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:11
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem

Münbiç'te Öğrenci Protestosu

Suriye'nin Münbiç ilçesinde, PKK/YPG tarafından dayatılan eğitim içeriklerine karşı öğrenciler protesto düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni eğitim yılıyla birlikte PKK/YPG, okullara zorunlu müfredat kitapları dağıtmaya başladı.

Öğrenciler Kitapları Yırttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocu öğrencilerin, müfredat kitaplarını dağıtmak için okula gelen PKK/YPG’li militanları uzaklaştırdığı görüldü. Öğrenciler, kamyonetten aldıkları kitapları yırtarak havaya fırlattı.

Velilerden Tepkiler

Öğrencilerle birlikte veliler de eski müfredata geri dönülmesi çağrısında bulundu. Veliler, mevcut müfredatın Suriye'nin kültürel değerlerini yansıtmadığını ve kimlik duygusuna zarar verdiğini ifade ediyorlar.

Münbiç Nüfusu ve Eğitim Sorunları

Münbiç'teki Arap nüfus, ilçenin toplam nüfusunun %90'ını oluşturuyor. PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerde, çocuklara etnik kimlik üzerinden bir eğitim vermekte, militaristik ve İslamiyet'e karşı önyargılı bakış açıları aşılamaktadır.

Terör örgütü, okullardaki her sabah yapılan etkinliklerde, kendi liderlerini öven sloganların atılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, eğitim materyallerinde PKK'nın elebaşına ait alıntılar sıkça yer almaktadır.

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