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Münbiç'te PKK/YPG Saldırıları: 3 Ölü

Münbiç'te düzenlenen PKK/YPG saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar Fırat Nehri çevresinde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:51
Münbiç'te PKK/YPG Saldırıları: 3 Ölü

Münbiç'te PKK/YPG'nin Saldırıları Sonrası 3 Ölü

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılar, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde yoğunlaşmaktadır.

Son gelen bilgilere göre, PKK/YPG'li teröristler baraj civarındaki Köşke köyüne havan topu saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirirken, ayrıca Tişrin Barajı çevresinde yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü de hayatını kaybetti.

Bölgeyi teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta elde ettikleri başarı sonrası, teröristlerin saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor.

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