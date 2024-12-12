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Münbiç'te Teröristlerin Karargahı Olarak Kullandığı Okulda Tünel Bulundu

Münbiç’te Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’ye ait tüneli keşfetti; tünel okula yakın konumda ve patlayıcılarla dolu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:24
Münbiç'te Teröristlerin Karargahı Olarak Kullandığı Okulda Tünel Bulundu

Münbiç'te Teröristlerin Karargahı Olarak Kullandığı Okulda Tünel Bulundu

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç ilçesinde bir okulda tünel bulundu. Bu keşif, güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında gerçekleşti.

1 Kilometre Uzunluğunda Tünel Keşfedildi

Buhteri adlı okulda yapılan araştırmalarda, teröristler tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda bir tünel ile çeşitli eşyaların kalıntıları ele geçirildi. SMO askerlerinden Musap Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. Terör örgütü insanları özgürlüklerinden mahrum bırakmak için okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıyor," dedi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, 1 Aralık'ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmış, Münbiç'in de temizlenmesiyle Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan bölge güvenlik altına alınmıştır.

Sivil Yerleşimleri Terör Faaliyetleri İçin Kullanıyorlar

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ve sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amaçlı tüneller kazıyor. Bu tüneller, malzeme taşımak ve saklanmak amacıyla da kullanılmaktadır. Daha önce Afrin, Tel Rıfat, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel yapımları gözlemlenmiştir.

Teröristler, işgal ettikleri bölgelerde sivilleri koruma kalkanı olarak kullanmak amacıyla genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine giden tüneller inşa etmektedir.

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