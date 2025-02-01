Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Münbiç İlçesinde Terör Saldırısı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde gerçekleşen bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Olayın Detayları

Bomba, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç'in Rabıta Mahallesi'ndeki bir araca yerleştirildi ve infilak etti. Saldırının ardından yerel güvenlik güçleri, eylemin PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup veya kişi olmadığı belirtiliyor. SMO, 9 Aralık 2024'te düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç'i teröristlerden temizlemişti.