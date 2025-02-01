DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.647.721,08 0,03%

Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Münbiç'teki bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri PKK/YPG'yi muhtemel sorumlu olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:00
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Münbiç İlçesinde Terör Saldırısı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde gerçekleşen bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Olayın Detayları

Bomba, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç'in Rabıta Mahallesi'ndeki bir araca yerleştirildi ve infilak etti. Saldırının ardından yerel güvenlik güçleri, eylemin PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup veya kişi olmadığı belirtiliyor. SMO, 9 Aralık 2024'te düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç'i teröristlerden temizlemişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
4
Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor
5
Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar
6
Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları
7
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!