Münbiç'teki Terör Saldırılarına Sessiz Protesto: Halk İşyerlerini Kapattı

Münbiç'te Halkın Sessiz Protestosu

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesi, son günlerde artan terör saldırıları ile sarsıldı. Yerel halk, yaşanan bu olaylara tepki olarak iş yerlerini kapatmaya, evlerinden çıkmamaya ve çocuklarını okula göndermemeye karar verdi. Halkın bu sessiz eylemi, tarım işçisi kadınları hedef alan bir terör saldırısının ardından gerçekleşti.

Sabah Saatlerinde Başlayan Protesto

Protestolar, sabah saatlerinden itibaren Münbiç merkezi genelinde kendini gösterdi. Esnaf kepenklerini kapatarak, mahalle sakinleri ise evlerinden çıkmadı. Çocuklar, güvenlik kaygıları nedeniyle okula gönderilmedi.

Terör Saldırıları ve Sonuçları

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden temizlemişti. Ancak Aralık ayında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen 7 terör saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır.

Geçmişteki Tepkiler ve Sosyal Sorunlar

Öte yandan halk, PKK/YPG'nin vergi adında haraç toplaması ve temel hizmetlerdeki aksaklıklara da daha önce benzer tepkiler göstermiş, esnaf kepenk kapatarak sorunlara dikkat çekmişti.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde son günlerde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle halk; iş yerlerini kapatarak, evlerinden çıkmayarak ve çocuklarını okula göndermeyerek sessiz protesto yaptı. Tarım işçisi kadınları dün sabah saatlerinde hedef alan terör saldırısının ardından, Münbiç merkezi genelinde sessiz protesto düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren protesto kapsamında halk evlerinden çıkmadı, esnaf kepenk kapattı, bölge sakinleri çocuklarını okula göndermedi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde son günlerde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle halk; iş yerlerini kapatarak, evlerinden çıkmayarak ve çocuklarını okula göndermeyerek sessiz protesto yaptı. Tarım işçisi kadınları dün sabah saatlerinde hedef alan terör saldırısının ardından, Münbiç merkezi genelinde sessiz protesto düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren protesto kapsamında halk evlerinden çıkmadı, esnaf kepenk kapattı, bölge sakinleri çocuklarını okula göndermedi.