Münbiç'teki Terör Saldırısında 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye Münbiç'te Terör Saldırısı: 7 Sivil Öldü

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Saldırının Ayrıntıları

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde meydana gelen patlama, büyük yankı uyandırdı. İlk gelen bilgilere göre, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırının Faili Henüz Belirlenmedi

Patlamanın ardından henüz herhangi bir terör örgütü saldırıyı üstlenmedi. Ancak yerel güvenlik güçleri, eylemin PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Operasyonun Önemi

SMO (Suriye Milli Ordusu) güçleri, 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı ve bu bölgede güvenliğin sağlanması için çabalarını sürdürüyor.