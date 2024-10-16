Münbiç'ten Cerablus'a Yönelik Roketli Saldırı

Cerablus'ta Okula Roketli Saldırı
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün, muhaliflerin denetimindeki Cerablus ilçesine bağlı Mahsenli köyündeki bir ilkokula roket saldırısı düzenlediği bildiriliyor.
Saldırının Detayları
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Münbiç'teki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda terörden arındırılan Cerablus'un güneyinde bulunan Mahsenli köyüne roketli saldırıda bulundu.
Olay sonucunda 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SMO'dan Karşı Atağın Hazırlıkları
Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Münbiç'teki terör örgütü hedeflerine karşılık vermek amacıyla harekete geçti. Aynı zamanda YPG/PKK tarafından Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde düzenlenen benzeri saldırılara karşı önlemler alınıyor.
PKK/YPG terör örgütü, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak sivil halk üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.