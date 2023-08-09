Münevvet Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra son karesi

Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu'nun ailesi gülerek fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor! 14 sene sonra Garipoğlu'nun son karesi ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEM GARİPOĞLU'NUN SON KARESİ

Münevver Karabulut'un canice katledilmesinin üstünden tam 14 sene geçti ancak travmatik olay hala unutulmadı. Genç kadının katili olan Cem Garipoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybettiği iddiaları gündemdeydi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'yla fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük tepkiler gelmeye başladı.





Aynı zamanda katilin kız kardeşi Sakine Garipoğlu ve ailesi Münevver Karabulut'un canice katledildiği koltuğun üstünde gülerek çekindikleri aile fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Sakine Garipoğlu ise sosyal medya hesabından hiçbir şey yok gibi paylaşımlarına devam etti. Boynunda makas olan bir büst paylaşımını gülerek paylaşan Sakine Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'un otopsi raporuna imada bulunduğu konuşuluyor. Cem Garipoğlu'nun 14 sene önce emniyette çekilen son fotoğrafları da sosyal medyanın gündemine oturdu.