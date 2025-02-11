Münih Güvenlik Konferansı: Türkiye'yi Müttefik Görenlerin Oranı Artıyor

Münih Güvenlik Konferansı'na Göre Türkiye'ye Bakış Olumlu Yönde Değişiyor

Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı, 2025 raporunda Türkiye'nin uluslararası etkisinin arttığını ve bu doğrultuda Türkiye'ye bakış açısının olumlu yönde değiştiğini vurguladı. Konferansın bu yılki raporunda, "Çok Kutupluluk" başlığı altında savunma ve dış politika konularına dikkat çekildi.

Uluslararası Anketlerle Hazırlanan Rapor

Rapor, dünya genelinde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu ankette, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere'nin de bakış açısında olumlu değişimler gözlemlendi.

TÜRKİYE'Yİ MÜTTEFİK GÖRENLERİN ORANI ARTMAKTADIR

Rapora göre, Fransa hariç, anket yapılan tüm ülkelerde Türkiye'yi "müttefik" görenlerin oranı, "tehdit" olarak görenlerden fazla çıkmıştır. Türkiye'yi müttefik olarak değerlendirenler ile tehdit olarak görenler arasındaki farkın en belirgin olduğu ülkeler ise İngiltere ve Japonya'dır; burada fark 28 puandır. Çeşitli diğer ülkelerde de bu farklar dikkat çekmektedir: Çin'de 26 puan, Hindistan'da 25 puan, Güney Afrika'da 19 puan, ABD ve Kanada'da 14'er puan, Brezilya'da 10 puan, İtalya'da 5 puan ve Almanya'da 2 puan olarak gözlemlenmiştir.

Öne Çıkan Ülkelerde Müttefiklik Artışı

Bir önceki ankete nazaran Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin en çok arttığı ülkeler arasında Almanya ve İngiltere 11'er puanla, İtalya 9 puanla, Fransa 8 puanla ve Kanada 6 puanla yer almaktadır. Türkiye, Güney Kore'nin ardından son bir yılda müttefiklik algısının en fazla olumluya döndüğü ikinci ülke olmuştur. Ayrıca, İngiltere, Brezilya ve Polonya da olumlu puan alan diğer ülkeler arasında dikkat çekmektedir.

ABD ve İsrail'in Müttefiklik İmajlarında Düşüş

Öte yandan, bir önceki ankete göre müttefiklik imajları en fazla darbe alan ülkeler arasında ABD ve İsrail öne çıkmaktadır. ABD'yi müttefik olarak görenlerin oranı Fransa'da 15 puan, Japonya'da 11 puan, Almanya'da 9 puan ve İngiltere'de 6 puan azalırken, İsrail'i tehdit olarak görenlerin oranındaki artış da dikkat çekmektedir. İsrail'i tehdit olarak değerlendiren oranlar, İtalya'da 12 puan, Fransa'da 11 puan, İngiltere'de 9 puan, Almanya ve Japonya'da 8'er puan, ABD, Çin ve Brezilya'da ise 4'er puan artış göstermiştir. Bu bağlamda, İsrail, anket yapılan tüm ülkelerde artan oranda tehdit olarak görülen tek ülke olmuştur.