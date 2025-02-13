Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı

Münih'te Araç Kalabalığa Daldı

Almanya'nın Münih kentinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi sırasında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı ve olay sonrasında sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililerden Açıklama

Münih polisi, olay sonrası yaptıkları açıklamada, "Bir aracın kalabalığın içine daldığı ve sürücünün gözaltına alındığı" bilgisini verirken, olayın kontrol altına alındığını ve çevrede herhangi bir tehlike olmadığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamalarda, olay bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşandığı, acil durum ekiplerinin çalışmasının aksamaması için vatandaşların bu alandan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, sürücünün aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürdüğü iddialarına yer verildi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Emniyet müdürü, otomobilin bir grup insanın üzerine sürüldüğünü, maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte," dedi. Ayrıca, emniyet müdürüyle sürekli temas halinde olduğunu ve olay yerindeki durumu öğrendiğini ifade etti.