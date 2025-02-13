DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı

Münih'te bir aracın kalabalık bir gruba dalması sonucu 15 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:01
Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı

Münih'te Araç Kalabalığa Daldı

Almanya'nın Münih kentinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi sırasında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı ve olay sonrasında sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililerden Açıklama

Münih polisi, olay sonrası yaptıkları açıklamada, "Bir aracın kalabalığın içine daldığı ve sürücünün gözaltına alındığı" bilgisini verirken, olayın kontrol altına alındığını ve çevrede herhangi bir tehlike olmadığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamalarda, olay bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşandığı, acil durum ekiplerinin çalışmasının aksamaması için vatandaşların bu alandan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, sürücünün aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürdüğü iddialarına yer verildi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Emniyet müdürü, otomobilin bir grup insanın üzerine sürüldüğünü, maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte," dedi. Ayrıca, emniyet müdürüyle sürekli temas halinde olduğunu ve olay yerindeki durumu öğrendiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!