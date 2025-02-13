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Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı, Sürücü Gözaltında

Münih'te bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı, olayın muhtemel bir saldırı olduğu düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:57
Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı, Sürücü Gözaltında

Münih'te Kalabalığa Araçla Dalma Olayı

Almanya'nın Münih kentinde, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda 28 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında 2 kişinin durumu ağır, sürücünün ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis ve Yetkililerden Açıklamalar

Polis yetkilileri, olayın kontrol altına alındığını ve çevrede herhangi bir tehlikenin olmadığını belirtti. Kalabalığa dalan aracın sürücüsünü durdurmak amacıyla havaya ateş eden polisin, daha sonra sürücüyü gözaltına aldığı kaydedildi.

Bavyera İçişleri Bakanı'ndan Bilgiler

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün 24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu açıkladı. Herrmann, söz konusu kişinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğunu aktardı.

Başbakan Söder: Olayın Saldırı Olduğu Düşünülüyor

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, düzenlediği basın toplantısında olayın büyük ihtimalle bir saldırı olduğunu ifade etti. Söder, "Bu tür bir olayın yaşanması korkunç. Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerekiyor," dedi.

Münih Belediye Başkanı'ndan Duygusal Açıklama

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir aracın insan kalabalığının üzerine sürüldüğünü duyduğumda derin bir şok yaşadım. Yaralılar için endişeliyim," ifadesini kullandı. Reiter, polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığını ancak olayın kesin koşullarının hâlâ belirsiz olduğunu vurguladı.

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