Münih'te Filistin Destekçilerine Yönelik Kundaklama Olayı

Münih'te Kundaklama Olayı

Almanya'nın Münih kentinde, Ludwig Maximilian Üniversitesi yakınlarındaki Filistin destekçileri, protesto kampında kundaklama saldırısına maruz kaldı. Eylem sırasında kamp alanındaki pankartlar, posterler ve bayraklar ateşe verildi.

Olayın Detayları

Yerel polisin açıklamalarına göre, sabah erken saatlerde gerçekleşen bu saldırıda, bir şüpheli benzin dökerek destek kampını hedef aldı. İlk belirlemelere göre, yangın kamp alanındaki çadırlara sıçramadı ve saldırı sonucunda yaralanan olmadı.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Olayın hemen ardından güvenlik güçleri, kaçan şüpheliyi yakaladı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, şüphelinin ateş yakmadan önce kamp alanındaki posterlere benzin döktüğü görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Almanya Başsavcılığı, 26 yaşındaki şüpheli hakkında "Müslüman karşıtı bir motivasyon" tespit ederek soruşturma başlattı. Şüpheli, yangın çıkararak maddi hasara yol açmakla suçlanıyor.

Protesto Gösterileri

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında Almanya’daki üniversitelerde birçok protesto eylemi gerçekleştirildi. Kundaklanan kamp, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını protesto etmek amacıyla bu yıl mayıs ayında kurulmuştu.