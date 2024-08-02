Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Münih'te Filistin Destekçilerine Yönelik Kundaklama Olayı

Almanya'nın Münih kentinde Filistin destekçilerinin kampı ateşe verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:11
Münih'te Filistin Destekçilerine Yönelik Kundaklama Olayı

Münih'te Kundaklama Olayı

Almanya'nın Münih kentinde, Ludwig Maximilian Üniversitesi yakınlarındaki Filistin destekçileri, protesto kampında kundaklama saldırısına maruz kaldı. Eylem sırasında kamp alanındaki pankartlar, posterler ve bayraklar ateşe verildi.

Olayın Detayları

Yerel polisin açıklamalarına göre, sabah erken saatlerde gerçekleşen bu saldırıda, bir şüpheli benzin dökerek destek kampını hedef aldı. İlk belirlemelere göre, yangın kamp alanındaki çadırlara sıçramadı ve saldırı sonucunda yaralanan olmadı.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Olayın hemen ardından güvenlik güçleri, kaçan şüpheliyi yakaladı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, şüphelinin ateş yakmadan önce kamp alanındaki posterlere benzin döktüğü görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Almanya Başsavcılığı, 26 yaşındaki şüpheli hakkında "Müslüman karşıtı bir motivasyon" tespit ederek soruşturma başlattı. Şüpheli, yangın çıkararak maddi hasara yol açmakla suçlanıyor.

Protesto Gösterileri

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında Almanya’daki üniversitelerde birçok protesto eylemi gerçekleştirildi. Kundaklanan kamp, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını protesto etmek amacıyla bu yıl mayıs ayında kurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak