Münih'te Kalabalığa Sürülen Araçta Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Münih'te Kalabalığı Hedef Alan Korkunç Olay

Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu ağır yaralanan anne ve kızı yaşamlarını yitirdi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi’nden alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları ve Mağdurlar

Olay, Verdi Sendikası tarafından düzenlenen gösteri esnasında meydana geldi. Gösteriye katılan anne, 2 yaşındaki kızını çocuk arabasıyla yanına alarak etkinliğe gitmişti. Başbakan Olaf Scholz, olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Scholz'tan Açıklama