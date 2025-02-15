Münih'te Kalabalığa Sürülen Araçta Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Münih'te aracını kalabalığın üzerine süren sürücü nedeniyle yaralanan anne ve kızı hayatını kaybetti. Olayda 39 kişi daha yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:29
Münih'te Kalabalığa Sürülen Araçta Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Münih'te Kalabalığı Hedef Alan Korkunç Olay

Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu ağır yaralanan anne ve kızı yaşamlarını yitirdi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi’nden alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları ve Mağdurlar

Olay, Verdi Sendikası tarafından düzenlenen gösteri esnasında meydana geldi. Gösteriye katılan anne, 2 yaşındaki kızını çocuk arabasıyla yanına alarak etkinliğe gitmişti. Başbakan Olaf Scholz, olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Scholz'tan Açıklama

Scholz, olay yerine beyaz gül bırakarak, bu tür bir hain saldırının topluma yönelik bir tehlike oluşturduğunu ve halkı derinden üzdüğünü belirtti. "Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Ülkede ikamet izni yoksa ceza sonrasında ülkeyi terk etmeli"

Saldırgan ve Yaralananlar

Münih'te 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki bir Afgan sürücü, aracını Verdi Sendikasının yürüyüşüne katılanların üzerine sürmüştü. Olayda en az 39 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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