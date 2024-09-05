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Münih'te Polisin Şüpheliyi Vurması Olayı

Almanya'nın Münih kentinde, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında bir şüpheli polis tarafından vuruldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:16
Münih'te Polisin Şüpheliyi Vurması Olayı

Münih'te Gelişmeler

Almanya'nın Münih kenti, İsrail'in Başkonsolosluğu yakınlarında meydana gelen bir olayla sarsıldı. Yerel medya kaynaklarına göre, polis ekipleri bir şüpheliyi vurdu.

Olayın Detayları

Olay, şehir merkezinde, Nazi rejiminin suçlarını anlatan bir müze civarında gerçekleşti. Muhtemel bir güvenlik tehdidi üzerine polisin müdahalesi sırasında, şüpheliye ateş edildi. Münih Polisi'nin Açıklaması

Münih polisi, olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, ateş açıldığı bilgisini doğruladı, ancak olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor

Olayın ardından, bölge hemen polis tarafından kordon altına alındı ve inceleme başlatıldı. Gelişmeler takip ediliyor.

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