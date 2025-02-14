Münih'te STK Temsilcileriyle Buluşan Kılıç, Türkiye- Almanya İlişkilerini Güçlendiriyor

Münih'te STK Temsilcileriyle Buluşma

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantı, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Sorunlar ve Öneriler Dinlendi

Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik" dedi. Görüşmede, Almanya'da yıllardır yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek onların sorunları ve önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Buluşma, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.