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Münih'te STK Temsilcileriyle Buluşan Kılıç, Türkiye- Almanya İlişkilerini Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Münih'te STK temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunları ve önerileri dinledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:57
Münih'te STK Temsilcileriyle Buluşan Kılıç, Türkiye- Almanya İlişkilerini Güçlendiriyor

Münih'te STK Temsilcileriyle Buluşma

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantı, Münih Güvenlik Konferansı'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Sorunlar ve Öneriler Dinlendi

Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik" dedi. Görüşmede, Almanya'da yıllardır yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek onların sorunları ve önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Buluşma, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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