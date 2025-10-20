Münir Karaloğlu Hatay Payas'ta Sağanak Bölgesinde İnceleme Yaptı

Saha ziyareti ve temizlik çalışmaları değerlendirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaloğlu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemede, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Karaloğlu'na eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ3), Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen alanları inceledi.