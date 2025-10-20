Münir Karaloğlu Hatay Payas'ta Sağanak Bölgesinde İnceleme Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenenleri ziyaret edip, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki temizlik çalışmalarını inceledi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 20:20
Münir Karaloğlu Hatay Payas'ta Sağanak Bölgesinde İnceleme Yaptı

Münir Karaloğlu Hatay Payas'ta Sağanak Bölgesinde İnceleme Yaptı

Saha ziyareti ve temizlik çalışmaları değerlendirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaloğlu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemede, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Karaloğlu'na eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ3), Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ3), Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen alanları inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ3), Hatay'ın Payas ilçesinde sağanaktan etkilenen...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Kastamonu'da Eğitimde Yapay Zeka Buluşması — KUZKA Destekli
4
Çorum'da Aranan 11 Şüpheli Yakalandı: 13-20 Ekim Operasyonu
5
Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları
6
SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da