Muradiye Şelalesi'nde Donan Suda Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Etkinlik Muradiye Şelalesi'nde Gerçekleşti

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda kışa meydan okuyarak yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelale, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunarken, aynı zamanda bölgenin tanıtımına katkıda bulundu.

Geniş Katılımla Gerçekleşti

Muradiye Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen etkinlikte, aralarında dernek üyeleri, farklı illerden gelen gönüllü ve vatandaşların bulunduğu 40 kişilik bir grup bir araya geldi. Dondurucu soğuğa rağmen grup, şelalenin döküldüğü alanda yüzerek adeta kışın güzelliklerini kutladı.

Doğa ve Kültürel Zenginlikleri Tanıtma Amaçlandı

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Muradiye Şelalesi, hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yer. Dondurucu soğukta yüzmek büyük bir keyifti." dedi.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Etkinliğe katılan Hüsamettin Golcü, doğaseverlerle birlikte şelalenin eşsiz güzelliğine tanıklık ettiklerini belirtti. Katılımcılardan Yasin Çiftçi ise kışın bölgenin farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak, "Burada muhteşem bir doğa var. Van Gölü Havzasındaki güzelliklerin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, hem doğaseverlerin hem de bölge halkının kış mevsiminde doğanın tadını çıkarmasına olanak tanıyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.