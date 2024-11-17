Murat Bakan: Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Göçmenler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Van'da yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin göç politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Bakan, "Biz iki şey söylüyoruz. Bir, sınır güvenliğimizi sağlayacağız. İki, Türkiye'deki yasa dışı göçmen, geçici koruma altında her kim varsa bunları da bir plan dahilinde ülkelerine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Van'daki Ziyaretlerin Nedeni

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Göç Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ile birlikte Van'da bulunan Bakan, göç meselesinin Türkiye’nin en önemli ulusal güvenlik sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Özellikle düzensiz göçmenlerin Van'dan geçişine dikkat çeken Bakan, "Buradan daha önce aldığımız bilgileri kendimiz gelip yerinde teyit etmek istedik" dedi.

Sınır Güvenliği ve Göç Politikaları Kurulu

Bakan, partilerinin İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde "Göç Politikaları Kurulu" oluşturduğunu belirtirken, Van'da başladıkları ziyaretlerin Ağrı, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi diğer sınır bölgelerinde devam edeceğini açıkladı.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Bakan, dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Mesela İtalya ile Arnavutluk anlaşma yaptı, kendi sınırları dışında göçü kontrol etmeye yönelik. Avrupa Birliği de çalışmalar yapıyor. Bütün ülkeler bununla ilgili tedbir alıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, İran ile diplomatik müzakere sürecine başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan’ın açıklamaları, Türkiye’nin göç politikalarının geleceği ve ulusal güvenliği konusundaki kararlılığına dair önemli ipuçları veriyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (sol 2), CHP Van İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.