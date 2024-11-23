Murat Bakmaz: Öğretmenlikten Fotoğrafçılığa, Ödüllerle Dolu Bir Yolculuk

Hobi, Tutku ve Ödüller

Murat Bakmaz, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak 13 yılını dolu dolu geçirdiği İstanbul’da, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta pek çok ödülle taçlandığı bir başarı hikayesinin sahibidir.

Öğretmenlik Yolculuğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Bakmaz, 2011 yılında zorunlu hizmet için İstanbul’a atandı. Sultangazi'deki Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. Kardeşinin teşvikiyle fotoğrafa olan ilgisi artarak, zamanla bir tutkuya dönüştü.

Fotoğraf Sanatıyla Büyüyen Tutku

İlk başlarda arkadaşının fotoğraf makinesiyle hobi olarak fotoğraflar çeken Bakmaz, sanata dair farkındalığını artırmaya başladı. İstanbul'da çektiği fotoğraflarında doğa, insan ve günlük yaşam temalarını ustalıkla yansıttı. Bu çabaları ona, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül kazandırdı.

Gençlere İlham Veriyor

Murat Bakmaz, öğrencilerine ilham olmanın yanı sıra onlara fotoğrafçılık dersleri vererek hem estetik hem de sanatsal farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla öğrencileriyle kurduğu iletişim, öğretmenliğinin sınırlarını aşıyor ve z kuşağı ile bağlarını güçlendiriyor.

Uluslararası Başarılar

Bakmaz, fotoğrafçılıkla ilgili katıldığı etkinlikler sonucu öğrencileriyle uluslararası bir festivalde sergi açma fırsatı yakaladı. Ayrıca, farklı fotoğraf atölyeleri ile öğretmen arkadaşlarına eğitimler vererek bilgi paylaşımında bulunuyor.

Gelecek Vizyonu

Ödülleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmadan aldıı ödülü ve Cumhurbaşkanı'nın elinden aldığı ödülü özel bir yere koyduğunu vurgulayan Bakmaz, kendisini ileride İstanbul fotoğrafçısı olarak görmek istediğini ekliyor. Temalarını oluşturan İstanbul sokaklarını keşfederken Anadolu kültürünü de fotoğraflarına yansıtmaya özen gösteriyor.

Öğretmenlik Mesajı

Öğretmenler Günü kutlamalarında meslektaşlarına önemli bir mesaj veren Bakmaz, "Hayata tutunacağınız, sizi mutlu edecek bir hobi edinin" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat Bakmaz, hobi olarak başladığı ve edebiyattan ilham alarak sürdürdüğü fotoğrafçılıkta ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle layık görüldü.

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat Bakmaz, hobi olarak başladığı ve edebiyattan ilham alarak sürdürdüğü fotoğrafçılıkta ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle layık görüldü.