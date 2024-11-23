DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.399.417,33 0,72%

Murat Bakmaz: Öğretmenlikten Fotoğrafçılığa, Ödüllerle Dolu Bir Yolculuk

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Murat Bakmaz, hobi olarak başladığı fotoğrafçılık serüveninde ulusal ve uluslararası ödüller kazandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:02
Murat Bakmaz: Öğretmenlikten Fotoğrafçılığa, Ödüllerle Dolu Bir Yolculuk

Hobi, Tutku ve Ödüller

Murat Bakmaz, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak 13 yılını dolu dolu geçirdiği İstanbul’da, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta pek çok ödülle taçlandığı bir başarı hikayesinin sahibidir.

Öğretmenlik Yolculuğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Bakmaz, 2011 yılında zorunlu hizmet için İstanbul’a atandı. Sultangazi'deki Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. Kardeşinin teşvikiyle fotoğrafa olan ilgisi artarak, zamanla bir tutkuya dönüştü.

Fotoğraf Sanatıyla Büyüyen Tutku

İlk başlarda arkadaşının fotoğraf makinesiyle hobi olarak fotoğraflar çeken Bakmaz, sanata dair farkındalığını artırmaya başladı. İstanbul'da çektiği fotoğraflarında doğa, insan ve günlük yaşam temalarını ustalıkla yansıttı. Bu çabaları ona, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül kazandırdı.

Gençlere İlham Veriyor

Murat Bakmaz, öğrencilerine ilham olmanın yanı sıra onlara fotoğrafçılık dersleri vererek hem estetik hem de sanatsal farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla öğrencileriyle kurduğu iletişim, öğretmenliğinin sınırlarını aşıyor ve z kuşağı ile bağlarını güçlendiriyor.

Uluslararası Başarılar

Bakmaz, fotoğrafçılıkla ilgili katıldığı etkinlikler sonucu öğrencileriyle uluslararası bir festivalde sergi açma fırsatı yakaladı. Ayrıca, farklı fotoğraf atölyeleri ile öğretmen arkadaşlarına eğitimler vererek bilgi paylaşımında bulunuyor.

Gelecek Vizyonu

Ödülleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmadan aldıı ödülü ve Cumhurbaşkanı'nın elinden aldığı ödülü özel bir yere koyduğunu vurgulayan Bakmaz, kendisini ileride İstanbul fotoğrafçısı olarak görmek istediğini ekliyor. Temalarını oluşturan İstanbul sokaklarını keşfederken Anadolu kültürünü de fotoğraflarına yansıtmaya özen gösteriyor.

Öğretmenlik Mesajı

Öğretmenler Günü kutlamalarında meslektaşlarına önemli bir mesaj veren Bakmaz, "Hayata tutunacağınız, sizi mutlu edecek bir hobi edinin" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat...

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat Bakmaz, hobi olarak başladığı ve edebiyattan ilham alarak sürdürdüğü fotoğrafçılıkta ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle layık görüldü.

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat...

Zorunlu hizmet için atandığı İstanbul'da 13 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Murat Bakmaz, hobi olarak başladığı ve edebiyattan ilham alarak sürdürdüğü fotoğrafçılıkta ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle layık görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek
2
Türkiye'den 4 Üniversite, Dünya Çapındaki Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda İlk 100'e Girdi
3
Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Yangın: 7 Saatlik Mücadele
4
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
5
Yeşilay, 81 İlde 'Bağımsızlık Seferberliği' Kampanyası Başlatıyor
6
Rize-Artvin Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 2,5 Milyonu Aştı!
7
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Dijital Terörizm' Vurgusu

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!