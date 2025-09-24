Murat Emir: YSK, CHP İstanbul Kongresi Kararında Gereğini Yaptı

Murat Emir, YSK'nın CHP İstanbul kongresi kararını savunarak güven artırıcı önlemler istedi ve Ankara'daki soruşturmayı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:26
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına yönelik kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır."

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12. toplantısının bugün yapıldığını anımsattı.

Komisyonda sunum yapan uzman kişi ve kurumların anlattıklarının değerli olduğunu ancak artık somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Emir, "Biz kararlıyız, cesuruz. Biz bu ülke için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Onlar da gerçekten hazırlarsa küçük de olsa bir adım atılması gerekmez mi? Biz, güven arttırıcı önlemler bekliyoruz."

Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını istediğini, YSK'nin ise "kongrenin devamına" karar verdiğini belirterek, YSK'nin geçmişte verdiği kararlara dikkat çekti: "YSK zaten başka bir karar veremez çünkü YSK yeni kurulmuş bir kurum değil. YSK'nin bu konuda verilmiş binlerce kararı var. Daha 15 gün önceki kararı var. YSK yapması gerekeni yapmıştır."

CHP'nin yükselişinin durdurulmak istendiğini öne süren Emir, "Burada hedeflenen CHP'nin yükselişidir, CHP'ye umut bağlamış milyonların, Türkiye'nin umududur." diye konuştu.

Emir ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmayı da eleştirerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

