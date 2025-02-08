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Murat Kanyonu'nda Etkileyici Buz Sarkıtları Oluştu

Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:49
Murat Kanyonu'nda Etkileyici Buz Sarkıtları Oluştu

Ağrı'nın Doğal Güzellikleri: Murat Kanyonu'nda Buz Sarkıtları

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu, soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşmasına sahne oldu.

Kışın Büyüleyici Manzarası

İlçe merkezine yakın konumda bulunan bu eşsiz kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören kanyon, kış mevsiminde karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzellik kazanmaktadır.

Diyadin’in zorlu kış şartlarının yaşandığı bu bölgede, kanyonun sarp kayalıkları üzerinde oluşan buz sarkıtları, doğa tutkunları ve fotoğraf severler için muazzam bir görüntü sunmaktadır. Göz alıcı manzarasıyla Murat Kanyonu, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz...

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz...

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

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