Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyicileriyle bir araya geldi. Sahneye konukların arasında otururken, ışıkların yanmasıyla aniden yükselen müzikle çıkış yapan Kekilli, konsere "Bugün Benimsin" şarkısını söyleyerek başladı.

Kekilli’nin Unutulmaz Performansı

Konsolda "Karagözlüm" eserini arabesk, Karadeniz ve Ege versiyonlarında seslendiren Kekilli, "Bu Akşam Ölürüm", "Ver Bana Düşlerimi" ve "Çılgın" gibi sevilen şarkılarına da yer verdi. Zaman zaman org ve gitar da çalan Kekilli, usta sanatçılar Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Ahmet Kaya ve Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla "Aynalı Kemer", "Şaşkın", "Islak Islak", "Kafama Sıkar Giderim" ve "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını" parçalarını seslendirdi.

Kekilli, sahnede yaklaşık 2 saat boyunca performans sergileyerek dinleyicileri ile etkileşimde bulundu. Konuşmalarında Gazze'deki insani dramanın önemine de dikkat çeken sanatçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta içi bir günde ve trafik olmasına rağmen konsere olan yoğun katılımın kendisini memnun ettiğini belirtti.

Bostancı’da İkinci Kez

Bostancı Gösteri Merkezi’nde ilk konserini 20 yıl önce verdiğini hatırlatan Kekilli, aynı mekânda ikinci kez konser vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Dinleyicilerine teşekkür eden Kekilli, "Yıllar geçse de beni dinleyenlerle aramdaki sevgi hiç azalmadı, hatta artarak devam ediyor. Bitmeyen bir sevgidir bu. Bunu da Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Konser çok keyifli geçti ve her şey çok güzel oldu." diye konuştu.

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Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle buluştu.

Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle buluştu.