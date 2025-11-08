Murat Kurum: Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde İnşa Seferberliği Karabük'te

Bakan Kurum, Karabük ziyaretinde afet konutları, 500 bin sosyal konut ve 'asrın inşa' çalışmalarının hız ve kapsamını anlattı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin afet bölgelerinde yürütülen yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarının dünyada eşi benzeri görülmeyen bir hız ve kapsamla sürdüğünü söyledi.

Karabük'te afet konutlarının temeli atıldı

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Karabük’e gelen Bakan Kurum, orman yangınlarından en çok etkilenen merkeze bağlı Kamış köyü35 köy evi ve 2 ahır'ın yapımına başlandığını açıkladı.

Kurum, "Biz burada sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz için köy hayatına uygun, üretimi destekleyen, dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ediyoruz. İnşallah bugün temellerini atacağımız yuvaları önümüzdeki yaz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

'Asrın inşa' Türkiye'nin yeniden imar gücünü gösteriyor

Bakan Kurum, afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların Türkiye’nin yeniden imar gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Şu anda 11 ilimizde adeta seferberlik halinde yürüttüğümüz ‘asrın inşa’ çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük, saatte 23, günde 550 konut üretiyor, adeta yeni bir ülke kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, bugüne kadar 300 bin konutun anahtarlarının depremzede vatandaşlara teslim edildiğini, altyapıdan meydanlara, tarihi çarşılardan okullara kadar şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Adıyaman'da 350 bininci deprem konutumuzu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

500 bin sosyal konut: Sosyal devletin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu proje sadece bir konut kampanyası değil, sosyal devlet anlayışının zirvesidir. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az üç çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunacağız" dedi. Kurum, Karabük’e de bu kapsamda bin 600 sosyal konut yapılacağını kaydetti.

Türkiye artık başaramayacağı iş olmayan bir ülke

Bakan Kurum, Türkiye’nin eş zamanlı yürüttüğü projelerle birçok ülkenin hayal dahi edemeyeceği yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayarak, "Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ediyoruz, diğer yandan 81 ilimizde 500 bin sosyal konut projesini sürdürüyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nı yeşil bir koridora dönüştürdük. Hatay’da İskenderun Sahil Yolu’nu hizmete açtık. Bugün de Karabük’te afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının temellerini atıyoruz" dedi.

Kurum, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde "hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden eser üreten" bir ülke haline geldiğini belirterek, "Bizim siyasetimizin pusulası 86 milyon vatandaşımızdır. Birileri laf kalabalığı yapar. Biz laf değil, eser üretenlerin tarafındayız. Nerede bir afet varsa orada olacağız, milletimizin yaralarını birlikte saracağız" diye konuştu.

Tören ve incelemeler

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak afet konutlarının temeli atıldı. Bakan Kurum, daha sonra Karabük Valiliği ve Karabük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Millet Bahçesi ve Soğuksu TOKİ'deki çalışmaları yerinde inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

