Murat Kurum'dan müjde! "2025'te deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimiz kalmayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de yaptığı ziyaretler ve açıklamalarla deprem bölgesindeki konut projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret ettikten sonra, basına kapalı görüşmenin ardından çeşitli incelemelerde bulundu.



76 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinde 76 bin konutun teslim edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi. Kurum, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Kurum, 11 ilde gece gündüz çalışarak depremden etkilenen bölgeleri yeniden ayağa kaldırma çabalarını vurguladı. Şu ana kadar 276 bin konutun ve iş yerinin inşasının sürdüğünü belirten Kurum, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz" dedi.



HER AY 25-30 BİN KONUTUN TESLİMİ PLANLANIYOR

Kurum, depremin ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini attıklarını ve hızlı şekilde vatandaşlara teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti. Her ay 25-30 bin konutun teslim edilmesi planlanıyor. Kurum, "İnşallah 2025'e geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yeni konutlarda oturduğu, ticareti, turizmi, üretimi ve istihdamıyla artık bölgenin 'kalkınma bölgesi' ilan edildiği bir süreci inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Osmaniye'deki çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, bugüne kadar Osmaniye'de 3 bin 572 yeni konut ve iş yerini vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Başlatılan çalışmalarla da 9 bin 100 konut ve iş yerinin hızlı şekilde tamamlanacağını bildirdi.



REZERV ALANLARDAKİ ÇALIŞMALAR

Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanının talepler doğrultusunda revize edildiğini belirten Kurum, "Burada İstasyon Caddesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisine ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı da proje içine dahil ettik. Yine orada yapılaşması olmamış arsa sahipleriyle görüşerek yaklaşık 14 bin metrekarelik alanla beraber, sağ olsun arsa sahiplerimiz de Osmaniyeli vatandaşlarımız için her türlü desteği verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde iklim şartları, vatandaşların talepleri ve sosyal ihtiyaçları gözetecek projeler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kurum, "İnşallah istikbalimizi hep birlikte inşa edeceğiz çünkü deprem şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için hep birlikte yollardayız. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla yalnız hissetmeyecek çünkü biz dün de hiç kimseyi geride bırakmadık, ayırt etmedik. Bu anlayışla projelerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE YÜZYILI VE DEPREM BÖLGESİ

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolunun deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktan geçtiğini belirterek, "Bizim, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu bir davamız, iddiamız var. Bu iddia, Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Ortak vatanımız Türkiye, idealimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Ortak derdimiz de deprem bölgesidir, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı projeler geliştirdiklerini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda bu işler yapılacak. İnşallah 11 ilimizi de bu çalışmalar sonrasında Anadolu'nun yükselen yıldızı yapacak adımlarımızı atacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi. Kurum'a programlarında Vali Erdinç Yılmaz ile AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy eşlik etti.

