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Murat Kurum, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bölgedeki afet konutları ve yerinde dönüşüm projelerini inceleyerek çalışmaları yakından takip edecek.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 22:45
Murat Kurum, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve çevre illeri vuran depremlerin ardından bölgedeki incelemeler için harekete geçti. Bakan Kurum'un ziyareti, depremin etkilerini minimize etmek ve yeniden yapılanma sürecinde yerel yönetimlerle koordinasyonu artırmak amacı taşıyor.

BAKAN KURUM'UN ADIYAMAN ZİYARETİ

Bakan Murat Kurum, akşam saatlerinde Adıyaman'a vararak ilk olarak havaalanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve diğer yerel yöneticiler tarafından karşılandı. Ziyaretinde Bakan Kurum, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek şehirde yürütülen deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, ziyaretinin ikinci gününde kentte devam eden afet konutları inşaatlarını ve yerinde dönüşüm projelerini yerinde inceleyecek. Bu projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması ve depremzedelerin yeni yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaları titizlikle takip edeceği belirtiliyor.

Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana gibi diğer deprem etkilenen illere de ziyaret gerçekleştirecek olan Bakan Kurum, bu illerde valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile il koordinasyon toplantıları düzenleyecek. Bu toplantılarda bölgedeki afet sonrası ihtiyaçlar ve yapılanma süreci ele alınacak, vatandaşların talepleri doğrudan Bakan Kurum tarafından dinlenecek.

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