Murat Kurum: Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret ederek, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini başlatacaklarını belirtti. Bakan Kurum, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız" dedi.



Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin önceliğinin ve ilk işlerinin depremzedelerin mutluluğu olduğunu vurguladı. Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya ziyaretler gerçekleştireceklerini açıkladı.



ASRIN FELAKETİNE ASRIN DAYANIŞMASI

Bakan Kurum, "Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var" diyerek, devletin ve milletin gücüyle deprem bölgesini süratle ihya edeceklerini belirtti. Allah'ın izniyle ve milletin dualarıyla, afet bölgelerinde nasıl şehirleri ayağa kaldırdılarsa, aynı anlayışla deprem bölgesini de yeniden yapılandıracaklarını ifade etti.

Kurum, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" sözleriyle, depremzedelerin yaşadığı acıları hafifleteceklerini dile getirdi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde, deprem sonrası bölgenin yeniden yapılanması için önemli adımlar atılacak. Yapılanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak ve süreç sıkı bir şekilde takip edilecek.

