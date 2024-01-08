Murat Kurum, İstanbul için ilk icraatını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı açıklanırken Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Aday Tanıtım Toplantısı'nda Murat Kurum ismi duyuruldu. Sosyal medya paylaşımı yayınlanırken Kurum, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.



ADAYLIK SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunurken Kurum, sıra İstanbul'da diyerek davanın lideri Cumhurbaşkanımızın takdiriyle İBB Adayı olarak ilan edildiğini belirtti. İstanbul'da yaşayan her kardeşe teşekkürlerini ileten Kurum, her zaman yanında olan ailesine iste teşekkür etti. Gerçek belediyecilik vatandaşın yanında olmaktır. Bunu en iyi bilen bizim teşkilatlarımızdır ifadelerini kullanarak tarihe geçeceğini belirtti.





MURAT KURUM SOSYAL MEDYA HESABI





