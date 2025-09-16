Murat Kurum: Kahramanmaraş'ta Her 3 Depremzededen 2'si Yeni Yuva Sahibi

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada deprem bölgelerindeki iyileşme çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu".

Kurum, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiğini ve kentte yoğun bir program gerçekleştirdiklerini aktardı. Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını hatırlatan Kurum, şehrin asrın birlikteliğiyle hızla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını vurguladı.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Bu sadece bir anahtar teslimi olmadı, devletimizin kudretinin ve milletimizin gücünün en güçlü ispatı olarak da tarihteki yerini aldı." Kurum, ayrıca "İnşallah yarın ve önümüzdeki günlerde de nice büyük eseri aynı kararlılıkla, aynı aşkla Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurum, Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmaları kapsamlı, çok boyutlu ve titizlikle planlanmış bir şehircilik stratejisi ile sürdürdüklerini belirtti ve "Maraşlı hemşerilerimizin huzuru, güveni, refahı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

Yetkili, kent genelinde hâlihazırda teslim edilenlerin dışında 29 bin konut ve köy evinin inşaatının sürdüğünü ve yıl sonunda 74 bin konut ve iş yerini teslim etmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

Kurum, iktidar olarak tüm gayretleriyle eserler ortaya koyup yeni umutlar inşa ettiklerini belirtirken, muhalefetin ise her şeye rağmen umutsuzluk yaydığını kaydetti.

