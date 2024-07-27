Murat Kurum, Rize'de Depremzede Kardeşlere Yeni Yuvalar Müjdesi Verdi

Murat Kurum, Rize'de Toplu Açılış Töreni Düzenledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir iş yeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak," dedi.

Ayder Yaylası ve Yeni Projeler

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi ile ilgili konuşan Kurum, Rize'ye kazandırdıkları yeni eserlerden bahsetti. "Yeni otoparklar, termal oteller ve seyir terası gibi projelerle Ayder'i geleceğe taşımaktan mutluluk duyuyoruz," diyerek Rizelilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın Vizyonu

22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleştirilen projelere dikkat çeken Kurum, "Rize'yi her alanda geliştirdik ve milletimizin refahı için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Sel Felaketinin Ardındaki Dayanışma

Rize'deki 2021 sel felaketine de değinen Kurum, "O günlerde Rizelilerin gösterdiği dayanışma, Türkiye'nin her yerinde mevcuttu. Artık 76 bin yeni konutta yeni hayatlar başladı," dedi.

Yeni Yatırımlar ve Projeler

Rize'nin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan projeler hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Rize mimarisine uygun yeni bir cami projesi için kollarımızı sıvadık. Bu projelerle birlikte Rize'yi daha da güzelleştireceğiz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kurum, yerel seçimler sonrasında işlerine devam edeceklerinin altını çizerek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz; hatalarımızdan ders çıkartıp, 85 milyonun mutluluğu için gece gündüz çalışacağız," diyerek Rize için umut dolu bir gelecek vurgusu yaptı.