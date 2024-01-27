Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı: Ziyaretleri sırasında saldırıya uğrayan bir kadın Kurum'dan yardım istedi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de seçim çalışması yaptığı sırada 20 yaşındaki Aslıhan Zengin ile karşılaştı. Zengin, bıçaklı saldırıya uğradığını ve saldırganların yakalanmasını istediğini söyledi.





MURAT KURUM'DAN DESTEK İSTEDİ

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'ye gitti. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile kahvaltıda buluşan Kurum, sonrasında Kağıthane Meydanı'nda vatandaşlarla konuştu, esnafın talep ve önerilerini aldı. Ziyaret esnasında, bir ay önce geceleyin kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, Kurum'a yanına gelip saldırganın yakalanması için destek istedi. Zengin, "36 gün oldu, ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, hayatım bitti, okul hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı" diye anlattı.

Zengin, Kurum'dan "Lütfen bana destek olun" diye rica etti. Kurum kadına, "Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz takip ediyor, İnşallah yakalayacağız" diye cevap verdi.





GÜNÜN HER SAATİ EVİNİZE GÜVENLE ULAŞABİLECEKSİNİZ

Kurum, “Takip ediyoruz, arkadaşlarımız süreci birebir takip ediyor, bizim yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Bizim İstanbul'da inşallah en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

Kurum daha sonra Kağıthane Meydanı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti, esnafla sohbet etti, basın mensuplarına tatlı ve tantuni ikram etti. Kurum ziyaretlerinin ardından Kağıthane'den ayrıldı.

ELİNDEKİ ANKET VERİLERİNİ PAYLAŞTI: İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı programda, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. Görev süresi boyunca İstanbul'a odaklanacağını vurgulayan Kurum, canlı yayında yaptıkları son anketin sonucunu da açıkladı.

Kurum, "İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz" diye konuştu.



