Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu’nda Uluslararası Görüşmeler Yaptı

Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum, forum süresince uluslararası temsilcilerle Sıfır Atık uygulamaları ve sürdürülebilirlik gündemini ele aldı.

Görüşmelere katılan isimler

Bakan Kurum, forum çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari Hamedani, Somali Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey David Sachs ile bir araya geldi.

Forumun kapsamı ve uluslararası işbirliği

Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden katılımcı ile 118 uluslararası partner kuruluşu buluşturdu. Forumda ayrıca BM-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri yer aldı.

Görüşmelerde ele alınan konular

Görüşmelerde Sıfır Atık uygulamaları, sürdürülebilir şehirler, döngüsel ekonomi, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne yönelik eylem planları ve deprem bölgesinde yürütülen inşa seferberliği gibi başlıklar masaya yatırıldı. Taraflar, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımı konusunda mutabık kaldı.

