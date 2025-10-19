Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu’nda Uluslararası Görüşmeler Yaptı

Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu’nda İran, Somali temsilcileri ve Jeffrey Sachs ile sürdürülebilir şehirler, döngüsel ekonomi ve 2053 Net Sıfır Emisyon planlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:43
Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu’nda Uluslararası Görüşmeler Yaptı

Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum, forum süresince uluslararası temsilcilerle Sıfır Atık uygulamaları ve sürdürülebilirlik gündemini ele aldı.

Görüşmelere katılan isimler

Bakan Kurum, forum çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari Hamedani, Somali Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey David Sachs ile bir araya geldi.

Forumun kapsamı ve uluslararası işbirliği

Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden katılımcı ile 118 uluslararası partner kuruluşu buluşturdu. Forumda ayrıca BM-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri yer aldı.

Görüşmelerde ele alınan konular

Görüşmelerde Sıfır Atık uygulamaları, sürdürülebilir şehirler, döngüsel ekonomi, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne yönelik eylem planları ve deprem bölgesinde yürütülen inşa seferberliği gibi başlıklar masaya yatırıldı. Taraflar, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımı konusunda mutabık kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında İran...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari Hamedani ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında İran...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Bielefeld'de
2
Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı
3
Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sürüyor
4
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Gazeteciye Saldırı ve Arbede
5
Floor Curling Cezaevlerinde: Erzurum'da 371 Hükümlü Sporla Tanıştı
6
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
7
Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)