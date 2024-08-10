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Murat Kurum: Türkiye'nin Geleceği İçin Durmadan Çalışıyoruz

Bakan Murat Kurum, Kocaeli'deki toplantıda muhalefeti eleştirerek Türkiye'nin kalkınmasına yönelik çabalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:33
Murat Kurum: Türkiye'nin Geleceği İçin Durmadan Çalışıyoruz

Murat Kurum, Kocaeli'deki Toplantıda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Toplantıda, Türkiye'nin geleceği için yaptıkları çalışmaları ve muhalefetin eleştirisini aktardı.

Gece Gündüz Türkiye İçin Çalışıyoruz

Kurum, konuşmasında, "Biz milletimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışıp yüzbinlerce konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyor" dedi. Ayrıca, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlere değinerek, 22 yıl boyunca gerçekleştirilen projelerin önemine vurgu yaptı.

Muhalefeti Eleştirdi

Kurum, muhalefetin ülke menfaatleriyle ilgili herhangi bir hedef veya hayalinin olmadığını belirtti. Ayrıca, muhalefetin deprem bölgesinde verdiği sözlerin yerine getirilmediğini ve bu durumu eleştirdi. "Birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir çakılı çivileri yok, tek bir konut dahi yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Sıkıntılara Çözüm Vaatleri

Bakan Kurum, yerel seçim süreçlerinde milletin beklentilerini daha iyi anlamak için çalışacaklarını belirtirken, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, "Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada tespit edeceğiz" dedi.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Kurum, uluslararası meseleler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı duracaklarını vurgulayarak, "İsrail terörü, mutlaka sona erecektir. Filistin bir gün mutlaka özgür olacaktır" dedi.

Sonuç Olarak

Murat Kurum, partisinin hedefleri doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, Türkiye'nin geleceği için umutlu olduklarını söyledi. "Bu kutlu çatının altında ümitsizliğe yer yoktur, karamsarlığa yer yoktur" diyerek, Türkiye'nin tüm meselelerine çözüm üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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