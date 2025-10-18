Murat Kurum: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Sıfır Atık Vizyonu

Bakan Murat Kurum, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin sıfır atık hedeflerini, iklim diplomasisi adımlarını ve somut atık yönetimi hedeflerini paylaştı.

Murat Kurum Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Kararlılığını Dile Getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temalı Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlendi.

Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Pasifik Adaları'ndan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyadan katılan ülke temsilcileriyle gerçekleşen oturumda Kurum, küresel işbirliğinin önemine vurgu yaparak gün boyu sürecek ülke beyanlarıyla dünyanın korunması yönündeki kararlılığın kayıt altına alınacağını belirtti.

"Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız." diyen Kurum, Türkiye'nin doğanın verdiği alarmı duyduğunu ve iklim krizinin doğrudan sebebi olmasa da atık yönetiminde üstlendiği sorumluluğu sürdürdüğünü ifade etti.

Veriler ve Acil Eylem Çağrısı

Kurum, BM Çevre Programı'nın 2024 tarihli "Küresel Atık Yönetimi Görünümü Raporu"'na atıfta bulunarak dünyada her yıl 2,1 milyar ton şehirsel atık üretildiğini hatırlattı. Atık üretiminin doğanın yenilenme kapasitesini zorladığını vurgulayan Kurum, azalan biyolojik çeşitlilik, kirlenen su kaynakları, artan kuraklık ve aşırı hava olaylarının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Kurum, eski üretim ve tüketim alışkanlıklarının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek mevcut üretim-tüketim sisteminin sürdürülebilirliği çıkmaza soktuğuna dikkat çekti.

Denizler, Havzalar ve 'Sıfır Atık Mavi Projesi'

Kurum, yürütülen politikalarda Sıfır Atık hareketinin izlerinin bulunduğunu belirterek, atıkların geri kazanımıyla ekonomiye katkı sağlandığını ve sera gazı emisyonlarının azaltıldığını söyledi. Ayrıca Bakan Kurum, "Denizlerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı koruyor, havza bazlı doğa koruma planları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların sahada yürüttüğü uygulamalar arasında dip çamuru temizliği ve kıyı düzenlemeleri gibi çalışmalara değinen Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz ve su havzalarının korunmasına yönelik adımların sürdüğünü aktardı.

Hedefler: Geri Kullanım, Geri Kazanım ve Yeşil Dönüşüm

Kurum, atık sektöründeki hedeflerin ilerletildiğini belirterek önümüzdeki 10 yıl içinde atık sularda yeniden kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca 2053 yılına kadar belediye atıklarında geri kazanım oranını yüzde 70 seviyesine taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde "Sanayide Yeşil Dönüşüm" devriminin başladığını; yeni İklim Kanunu, sanayide yeşil dönüşüm standartlarını getiren yönetmelikler ve "Ulusal Katkı Beyanımız ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" ile 2053 net sıfır hedefine kararlılıkla yüründüğünü söyledi.

Kurum, bu mücadelenin tek bir ülkenin gayretiyle değil tüm dünyanın ortak iradesiyle başarıya ulaşacağını vurguladı ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan "Sıfır Atık Hareketi"'nin bu sorumluluk duygusunun somut örneği olduğunu belirtti.

