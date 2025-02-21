Murat Öğretmenin Okuma Alışkanlığı Tekniği Yüksek Lisans Tezine Dönüştü

Ordu'da görev yapan Türkçe öğretmeni Murat Kömür, geliştirdiği okuma tekniği ile öğrencilerinin yılda 60 kitap okumasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:54
Murat Öğretmenin Okuma Alışkanlığı Tekniği Yüksek Lisans Tezine Dönüştü

Ordu'da Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığı Gelişiyor

Ordu'da çalışan Türkçe öğretmeni Murat Kömür, oluşturduğu özel ders tekniği sayesinde öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi başardı. Bu teknik, yüksek lisans tezi olarak kabul edildi ve eğitim alanında önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Ders Tekniği ve Uygulaması

19 yıl eğitim deneyimine sahip 41 yaşındaki Kömür, öğrencilerinin en az 60 kitap okumasını sağlamak amacıyla derslerde kendine özgü bir teknik geliştirdi. Öğrenciler, okudukları kitaplardan belirledikleri beş önemli kelime ile bu kelimelerin anlamlarını bulup cümle içinde kullanıyorlar. Ayrıca, kitapla ilgili beş soru hazırlayıp, en çok etkilendikleri sahneyi kara kalem ya da boyayla resmediyorlar.

Ödüller ve Motivasyon

Öğrenciler, en yüksek sayıda kitabı okuyarak plaket ve çeşitli ödüller kazanma fırsatına sahip. Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Kömür, bu yöntemi kullanarak okumayı teşvik ettiklerinin altını çiziyor.

Okuma Kültürü ve Başarılar

Kömür, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla fantastik ve macera türünde 16 kitap kaleme aldığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerek öğrenci merkezli ders uygulamaları ile eğitimi daha etkili hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

Tez Çalışmayı Geliştiren Öğrenci

Kömür’ün ders tekniği, Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Hasret Nur Baş tarafından hazırlanan “Fark Yaratan Bir Türkçe Öğretmeninin Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama ve Stratejileri: Bir Durum Çalışması” tezine konu oldu. Bu gelişmeden büyük gurur duyduğunu belirten Kömür, çalışmasının bilimsel bir temelinin olmasının kendisine güç verdiğini söyledi.

Öğrencilerin Görüşleri

Altıncı sınıf öğrencisi Ceren Akçay, düzenli kitap okumanın kelime dağarcığını genişlettiğini belirtti. Diğer öğrenci Elif Beril Çağlar, okuma alışkanlığının LGS sınavına olumlu katkısı olacağını ifade ederken, Zeynep Akçay ise öğretmeni sayesinde kitap okumayı çok sevdiğini ve geçen yıl 10 bin 756 sayfa kitap okuyarak plaket kazandığını açıkladı.

Danışman Öğretim Üyesinden Destek

Tezin danışmanı Doç. Dr. Pınar Kanık Uysal, Kömür'ün öğrencileri için çok emek veren bir öğretmen olduğunu belirterek, yapılan araştırmanın eğitim dünyasında bir örnek teşkil etmesini umduğunu ifade etti.

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