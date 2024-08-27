Muratağa Katliamı'nın Tanığı Şafak Nihat'tan Çarpıcı İtiraflar

Muratağa Katliamı'nın Tanığı: Katliam Sorununu Cezalandırmıyorlar

50 yıl önceki Muratağa Katliamı'ında arkadaşlarını kaybeden Şafak Nihat, eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli'nin katliamı kabul etmesi hakkında konuştu. Katliamın Ardından Geçen Zaman

Nihat, "Katliamın üzerinden 50 yıl geçti. Şimdi 'biz yaptık' diyebiliyorlar, bu biraz düşündürücü. O günleri unutmadık. O fotoğrafın çekildiği gün ve sonrasında yaşadıklarımız aklımdan çıkmıyor," şeklinde duygularını ifade etti. Rumların Cezalandırılmaması

Muratağa İlkokulu'nda çekilen fotoğrafta, Nihat dışında kalan tüm arkadaşlarının EOKA çeteleri tarafından öldürüldüğünü belirten Nihat, "Madem 'Kıbrıs Cumhuriyeti' var, katliamı yapanlar cezalandırılmalıydı. O zaman sorumlular bulunup cezalandırılmalıydı," dedi.

Muratağa Katliamı ve Paylaşımlar Üzerine

Eski Bakan Markulli, katliamı kabul ederken bunun olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Ancak, bu itirafın ardından Rum sosyal medyasında tepkiler aldı. Tarihsel Bir Soykırım

1974 yılında tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk'ün öldürüldüğü Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Nihat, "Muratağa'da resmen bir soykırım olmuştur. Aşırı milliyetçi EOKA'cılar Kıbrıs Türküne karşı soykırım gerçekleştirmiştir," diye ekledi.

Nihat, yaşananları gelecekte unutmamak için hatırlamaya devam edeceğini vurguladı.

Toplu Mezarlara Gömülenler

Katliamda orada dökülen kanların, yıllar sonra dahi unutulmaması gerektiğini ifade eden Nihat, Muratağa ve Sandallar köylerinde bulunan toplu mezarlara da dikkat çekti.

Yazar Nikos Sarantakos'un, Muratağa Katliamı'nın yıl dönümünde Nihat'ın hayatta kalan tek çocuk olduğunu paylaşması, birçok tepkiyle karşılaşıldı. Ancak Nihat hâlâ yaşananların üstüne gitmeye kararlı.

"Geçmişte yaşananlar bizim kimliğimizdir ve bunu kimse unutturmamalıdır," diyen Nihat, katliamda kaybedilenleri anarak, sesinizi yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

Muratağa Katliamı'nın unutturulmaması için dikkatli olunmalı, sorumluların asla unutmaması gerektiği vurgulanıyor.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.

Muratağa İlkokulunda okurken 50 yıl önce anı olarak çekilen o fotoğraf karesinde yer alan öğretmeni ve arkadaşlarının tamamı Rum EOKA çetelerinin saldırısında öldürülen Şafak Nihat, AA muhabirine o günleri anlattı.