Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da 50 Yıl Önceki Katliam Anıldı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Katliamın Yıldönümü Anma Töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 50 yıl önce Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni gerçekleştirildi.

Şehitlerin Hatırası Unutulmadı

İlk olarak, 14 Ağustos 1974'te, Rum güvenlik güçleri ve EOKA terör örgütü tarafından katledilen şehitlerin defnedildiği Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları anlatarak, "Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgeler ile sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz Kıbrıs’ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz," dedi.

50 Yıl Önceki Soykırım Unutulmadı

Tatar, 14 Ağustos’ta ve farklı yerlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik gerçekleştirilen toplu cinayetlere değinerek, "Kıbrıs Türk halkı örneği az görülen bir soykırım yaşadı ve ağır bedeller ödedi," ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, Atlılar köyündeki şehitlikte de anma etkinliği düzenlenerek, burada da saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

14 Ağustos 1974'te Rum asker, polisi ve EOKA terör örgütü tarafından, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk topluca öldürülerek mezarlara gömüldü. Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'de, Muratağa-Sandallar'daki mezar ise bir çobanın keşfi ile 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını başlatma sebeplerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu.