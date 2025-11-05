Muratlı'da 5 Kişi Mantar Zehirlenmesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen 5 kişi zehirlendi, Muratlı Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:09
Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Muratlı’da 5 vatandaş, doğadan topladıkları mantarları tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşları doğadan toplanan mantarları tüketmemeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da 2 kişinin mantar zehirlenmesinden kaynaklı hastaneye başvurduğu, zehirlenenlerden 1'inin sevk edildiği Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

