Muratpaşa'da Glutensiz Beslenme Etkinliği: Çölyak Farkındalığı

Muratpaşa'da Glutensiz Beslenme Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Glutensiz Beslenme Etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Batı Akdeniz Çölyak Derneği ve Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğiyle Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Engelsiz Kafe mutfağında özel olarak hazırlanan glutensiz yiyecekler konuklara ikram edildi.

Katılımcılar, hem sağlıklı hem de lezzetli tariflerin nasıl hazırlandığını uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

Uzmanlardan Bilgilendirme

Etkinliğe Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden hekimler ve diyetisyenler de katıldı. Uzmanlar, çölyak hastalığı, glutensiz beslenmenin önemi, besinleri doğru pişirme teknikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, ÇÖLYAK HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA "GLUTENSİZ BESLENME ETKİNLİĞİ" DÜZENLENDİ.