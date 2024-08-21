Murmansk Bölgesinde Sivil Uçuşlar İHA Tehdidi Nedeniyle Durduruldu

İHA Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi dolayısıyla sivil uçuşların durdurulduğu duyuruldu.

Resmi Açıklama

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki havalimanlarında sivil uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Vali Çibis'in Açıklamaları

Murmansk Valisi Andrey Çibis, konuyla ilgili olarak, "Bölgede insansız hava aracı tehdidi tespit edilmiştir. Güvenliği artırmak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Coğrafi Bilgiler

Finlandiya sınırına yakın konumda bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2.000 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Görsellerdeki İHA Olayı

Bu arada, Rus sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Murmansk bölgesinde tespit edilen bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.