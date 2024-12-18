Murmansk'ta Yolcu Treni Yük Treniyle Çarpıştı: Yaralılar Var

Murmansk'ta Feci Kaza

Rusya'nın Murmansk bölgesinde, bir yolcu treni, yük trenine çarparak raydan çıktı. Olayda yaralıların olduğu bildiriliyor.

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Rusya Demiryolları tarafından yapılan resmi açıklamada, St. Petersburg'a giden yolcu treninin, Murmansk'ta bir yük treni ile çarpıştığı belirtildi. Kaza sonucu bazı vagonların raydan çıktığı kaydedildi. Trende toplamda 326 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin bir soruşturma başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları, olayda bazı yolcuların yaralandığını vurguladı.