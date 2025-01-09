Muş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mehmet Muş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:08
Muş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mehmet Muş, Yılın Kareleri Oylamasında

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılı içerisinde çekilen en etkileyici fotoğraflarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Müş, etkinlikte yaptığı açıklamada, medya tarafından toplumun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparken, Anadolu Ajansı’nın bu alandaki katkılarını da takdir etti.

Bu olay, Mehmet Muş'un fotoğrafçılığa olan ilgisini ve bu tür etkinliklere verdiği önemi göstermektedir. Oylama, okuyucuların beğenisine sunulan pek çok fotoğraf arasından en beğendiklerini seçmelerine olanak sağlıyor.

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