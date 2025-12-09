DOLAR
Muş-Bitlis Kara Yolu'nda Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Muş-Bitlis kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlike bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:57
Muş-Bitlis kara yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Alınan bilgiye göre, 01 AOM 333 plakalı otomobil yakıt almak için istasyona giriş yaptığı sırada, Hasköy’den Muş istikametine seyreden 06 BJY 025 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AOM 333 plakalı araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

