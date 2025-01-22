DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,23 -0,05%
BITCOIN
3.702.721,63 0,46%

Muş Devlet Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Muş Devlet Hastanesi, akşam saatlerinde poliklinik hizmeti sunmaya başladı. Hem hastalar hem de yakınları bu hizmetten memnun.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:40
Muş Devlet Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Muş Devlet Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Muş Devlet Hastanesi'nde mesai dışı akşam poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Poliklinik Hizmetleri

Hastanede, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, kadın doğum, fizik tedavi ve çocuk hastalıkları uzmanı doktorların 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hastalara poliklinik hizmeti vereceği ifade edildi. Hacıoğlu, "Hastanemizde çarşamba günü için MHRS randevu sistemini açtık. Talebin en çok olduğu bölümleri açtık. Poliklinikler çarşamba günleri açık olacak. Bu hizmeti haftanın üç gününe çıkarmayı düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Hizmetten Yararlananların Yorumları

Bugün, polikliniklerde 1,5 saat içinde 250 hastaya bakıldığı bilgisi verirken, doktorların gönüllü çalıştığını sözlerine ekledi. Hasta yakını Cenk İdeko, "Çarşamba akşamları polikliniklerin açık olması çok güzel oldu. Umarım bu hizmeti üç, dört güne çıkarırlar. Hem yetişkinler hem de çocuklar için iyi oldu." diye konuştu.

Hastaneye tedavi için gelen Murat Özeroğlu ise, "Gündüz hastaneye gelemiyorduk, akşam bu hizmetin olması sevindirici. Allah devletimize zeval getirmesin. Doktorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor