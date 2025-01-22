Muş Devlet Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Muş Devlet Hastanesi'nde mesai dışı akşam poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Poliklinik Hizmetleri

Hastanede, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, kadın doğum, fizik tedavi ve çocuk hastalıkları uzmanı doktorların 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hastalara poliklinik hizmeti vereceği ifade edildi. Hacıoğlu, "Hastanemizde çarşamba günü için MHRS randevu sistemini açtık. Talebin en çok olduğu bölümleri açtık. Poliklinikler çarşamba günleri açık olacak. Bu hizmeti haftanın üç gününe çıkarmayı düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Hizmetten Yararlananların Yorumları

Bugün, polikliniklerde 1,5 saat içinde 250 hastaya bakıldığı bilgisi verirken, doktorların gönüllü çalıştığını sözlerine ekledi. Hasta yakını Cenk İdeko, "Çarşamba akşamları polikliniklerin açık olması çok güzel oldu. Umarım bu hizmeti üç, dört güne çıkarırlar. Hem yetişkinler hem de çocuklar için iyi oldu." diye konuştu.

Hastaneye tedavi için gelen Murat Özeroğlu ise, "Gündüz hastaneye gelemiyorduk, akşam bu hizmetin olması sevindirici. Allah devletimize zeval getirmesin. Doktorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Muş Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.