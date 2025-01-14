Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:21
Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Yılın Kareleri Oylamasında

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu önemli etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Karaman, oylama sürecinde fotoğraflar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Anadolu Ajansı'na ve bu tarz organizasyonların önemine vurgu yaptı. Oylama, medyanın ve sanatın birleştiği önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Serkan Karaman, etkinliğe katılım göstermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtirken, yıl boyunca çekilen karelerin değerine de dikkat çekti. Bu oylama ile birlikte, toplumun farklı kesimlerine ulaşan önemli anların ve olayların kayda geçtiğini ifade etti.

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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