Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu

Muş Hasköy'de seyir halindeki otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu inek telef oldu; sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:32
Muş’un Hasköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Çarpma sonucu inek telef oldu, araçta bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Yerinde Alınan Önlemler

Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen kazada, olay yerine gelen ekipler bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağlamak için güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

