Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu

Muş Hasköy'de Otomobil İle İnek Çarpıştı
Muş’un Hasköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı.
Çarpma sonucu inek telef oldu, araçta bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza Yerinde Alınan Önlemler
Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen kazada, olay yerine gelen ekipler bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağlamak için güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
