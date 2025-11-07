Muş İl Jandarma’dan Türk Kızılayı’na Kan Bağışı Desteği

Muş İl Jandarma personeli, 6 Kasım 2025'te Türk Kızılayı'na mobil istasyonda kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:34
Muş İl Jandarma Komutanlığı personeli, 6 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen etkinlik kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Etkinlik detayları

İl Jandarma Komutanlığında kurulan mobil kan bağışı istasyonunda, çok sayıda jandarma personeli gönüllü olarak kan verdi. Kızılay ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen bağışta, personelin yoğun katılımı dikkat çekti.

Dayanışma ve sorumluluk vurgusu

Etkinlikte, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemi ön plana çıkarıldı. Yetkililer, kan bağışının hayat kurtaran bir insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Kamu hizmeti ve sosyal sorumluluk

Muş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

